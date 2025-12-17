Open Arms il pg di Cassazione | Confermare l' assoluzione per Salvini
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla posizione di Matteo Salvini nel procedimento relativo alla vicenda Open Arms, con il pubblico ministero che chiede di confermare l’assoluzione dell’ex ministro dell’Interno. I pm di Palermo hanno richiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il fatto non sussiste, in relazione alle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.
Chiesto il rigetto del ricorso dei pm di Palermo "perché il fatto non sussiste". Contro l'allora ministro dell'Interno le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
