Precariato in Regione stretta di Decaro sugli interinali nelle agenzie e negli enti strumentali

La Presidenza della Regione Puglia ha inviato una direttiva alle agenzie e agli enti strumentali regionali per approfondire i processi di assunzione tramite contratti di somministrazione di lavoro. L’obiettivo è monitorare e valutare le pratiche di ricorso al precariato, garantendo trasparenza e regolarità nelle procedure assunzionali. Questa iniziativa si inserisce nell’attenzione alle modalità di impiego e alle condizioni di stabilità dei lavoratori coinvolti.

Con una direttiva inviata alle Agenzie e agli enti strumentali regionali, la Presidenza della Regione Puglia ha avviato un approfondimento istruttorio sui procedimenti assunzionali effettuati mediante il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro.

