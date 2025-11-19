Regione | il valzer delle nomine Agenzie società e associazioni Ecco le partite più importanti

Altro giro, altra corsa. Con il debutto della dodicesima legislatura – atto primo, il Consiglio del 27 ottobre – parte anche il valzer delle nomine e designazioni in agenzie, aziende speciali, enti, fondazioni, associazioni e comitati che gravitano nell'orbita della Regione. Sfiorano la cinquantina (47) quelle che giunta e Consiglio regionale dovranno imbroccare a scadenza variabile da qui al 27 febbraio del 2026 sulla base della legge regionale 34 del 1996. Per la giunta, la prima chiamata è a stretto giro. Il 16 dicembre, infatti, scadrà il mandato delle consigliere di parità, effettiva e supplente – l'ascolana Monica Acciarri (già in quota Lega, ora Forza Italia) e Milva Magnani (FdI) di Pergola –, che restano in carica per quattro anni dal decreto del ministero del lavoro, a cui compete la nomina su proposta della Regione.

