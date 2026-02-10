Venerdì sera il Teatro Civico si anima con le note di Dmitrij Šostakovic. La rassegna ‘Concerti a Teatro’, organizzata dalla Fondazione Carispezia, porta in scena la musica di uno dei compositori più complessi e affascinanti del Novecento. Sul palco, i maranghi e il Concept dialogano, dando vita a un concerto che promette di rivelare le mille sfumature delle composizioni di Šostakovic.

È la musica di Dmitrij Šostakovic la protagonista venerdì sera, al Teatro Civico, per la rassegna ‘Concerti a Teatro’ promossa e organizzata da Fondazione Carispezia. A guidare il pubblico in questo percorso saranno Piero Maranghi e il Trio Concept, ensemble cameristico di respiro internazionale formato da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte. Šostakovic è un compositore dalle forti contraddizioni. Quale dimensione sentite più vicina nei suoi Trii? "Suonando Šostakovic – affermano dal Trio Concept – abbiamo sempre l’impressione di trovarci di fronte a una musica mai univoca nel significato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le mille sfumatore di Šostakovic. Maranghi e il Concept a dialogo

