Mai più violenza Il dialogo è la vera forza | mille donne in corteo a Bergamo

"Genocidio e guerra stanno cambiando il volto di economia e welfare: è urgente ribadire che la Palestina ci riguarda, che lottare per l'autodeterminazione dei popoli significa farlo per l'autodeterminazione dei nostri corpi e vite". A gridare nel microfono è una giovanissima, mentre ancora in piazzale Marconi arrivano persone per la manifestazione del 25 novembre – Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Non poteva mancare la Palestina, se è vero che da decenni i movimenti femministi, oggi anche "transfemministi", spiegano che la guerra è la degenerazione estrema della violenza patriarcale.