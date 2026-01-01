Marcia per la pace a Bologna | in mille in piazza tra appelli dialogo e distanze sulla tappa finale

La Marcia per la pace di Bologna, alla sua decima edizione, si è svolta oggi con la partecipazione di circa mille persone. L’evento, tradizionalmente organizzato il primo giorno dell’anno, ha visto cittadini riuniti in piazza per promuovere dialogo e sensibilità, mantenendo le distanze necessarie. Un momento di riflessione condivisa per condividere valori di pace e convivenza civile.

Circa un migliaio di persone hanno partecipato oggi alla Marcia per la pace a Bologna, giunta alla decima edizione e come da tradizione in programma il primo giorno dell'anno."Dalla parte delle vittime. Disarmati e disarmanti" lo slogan scelto per l'iniziativa, che ha attraversato il centro.

