Le mani sul trolley di Fabio Capello riempito con 240mila euro di gioielli e un Buddha in corallo | condannati i ricettatori di Malpensa

Tre persone sono state condannate per aver ricettato una quantità enorme di gioielli appartenenti alla moglie di Fabio Capello. La polizia di Busto Arsizio ha scoperto che i ricettatori hanno rubato e rivenduto pezzi per un valore di 240 mila euro, tra cui anche un Buddha in corallo. I fatti sono stati scoperti dopo un’indagine durata mesi, che ha portato all’arresto e alla condanna dei responsabili.

Busto Arsizio (Varese), 10 febbraio 2026 – Ricettarono i gioielli della moglie di Fabio Capello, tutti condannati. La sentenza in primo grado pronunciata oggi dal giudice del tribunale di Busto Arsizio Roberto Falessi che, accogliendo le richieste del pubblico ministero Laura Martel lo, ha condannato i quattro imputati a pe ne comprese tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni. La vicenda ebbe inizio nel giugno 2017 quando l'ex mister di Milan, Juve e Real Madrid e consorte dimenticarono, di ritorno dalla Germania, un trolley su un marciapiede dell'aeroporto di Malpensa.

