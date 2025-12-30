Sbarca a Malpensa con i chili di coca nel trolley | trafficante internazionale di stupefacenti finisce in carcere

Un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa con un ingente quantitativo di cocaina nel trolley. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo e al successivo provvedimento cautelare. L'operazione evidenzia l'importanza dei controlli aeroportuali nella prevenzione del traffico internazionale di droga.

Malpensa (Varese), 30 dicembre 2025 – Era atterrato a Malpensa con una discreta dose di nonchalance e sangue freddo, portandosi dietro una valigetta col carico di cocaina. Non aveva fatto i conti con i filtri antidroga delle forze dell’ordine presenti nello scalo varesino, sempre molto discreti e altrettanto efficaci. Ed è così che uno statunitense appena atterrato all’aeroporto della Brughiera ha dovuto tentare di spiegare il contenuto del trolley che stava portando con sé. Viaggio in Italia interrotto . Il tour di Capodanno in Italia, appena iniziato, si è così concluso in carcere per un cittadino americano di 48 anni, appena sbarcato da un volo arrivato dalla Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

