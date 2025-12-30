Sbarca a Malpensa con i chili di coca nel trolley | trafficante internazionale di stupefacenti finisce in carcere
Un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa con un ingente quantitativo di cocaina nel trolley. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo e al successivo provvedimento cautelare. L'operazione evidenzia l'importanza dei controlli aeroportuali nella prevenzione del traffico internazionale di droga.
Malpensa (Varese), 30 dicembre 2025 – Era atterrato a Malpensa con una discreta dose di nonchalance e sangue freddo, portandosi dietro una valigetta col carico di cocaina. Non aveva fatto i conti con i filtri antidroga delle forze dell’ordine presenti nello scalo varesino, sempre molto discreti e altrettanto efficaci. Ed è così che uno statunitense appena atterrato all’aeroporto della Brughiera ha dovuto tentare di spiegare il contenuto del trolley che stava portando con sé. Viaggio in Italia interrotto . Il tour di Capodanno in Italia, appena iniziato, si è così concluso in carcere per un cittadino americano di 48 anni, appena sbarcato da un volo arrivato dalla Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: In viaggio con sei chili di Mdma nel trolley: 38enne arrestato
Leggi anche: Scende dal pullman con due chili di cocaina nel trolley: arrestato 24enne
Malpensa, cittadino statunitense arrestato per traffico internazionale di droga: cocaina nascosta nei bagagli - Arrestato a Malpensa un cittadino americano ricercato da INTERPOL: nei bagagli nascosta cocaina, ora rischia l’estradizione negli USA. virgilio.it
Malpensa, vola con un trolley stracarico di cocaina: americano (con mandato di cattura) arrestato in aeroporto - L'uomo, 48 anni, deve scontare 15 anni per traffico di droga negli Usa: è stato bloccato dagli agenti della Polaria mentre cercava di oltrepassare i controlli con una valigia con un doppio fondo. milano.corriere.it
Ricercato negli Usa, arrestato a Malpensa per traffico di droga - Un cittadino americano di 48 anni è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto di Malpensa non appena sbarcato da un volo arrivato dalla Repubblica Dominicana. ansa.it
Cambio all'ultimo, sbarca a Malpensa stasera e non più a Linate x.com
Arrestato a Malpensa cittadino statunitense con mandato internazionale per traffico di droga - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.