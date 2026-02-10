Le immagini di Epstein vivo in Israele sono generate con l’AI

Su Facebook circolano immagini che mostrano Jeffrey Epstein ancora vivo in Israele, con una folta chioma e barba bianca. Le foto sono state create con l’intelligenza artificiale e non hanno alcun fondamento reale. Non si tratta di fotografie autentiche, ma di immagini generate digitalmente, che hanno alimentato confusione tra gli utenti. Epstein, morto in circostanze ancora discusse, sembra ora protagonista di una bufala digitale.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui e qui ) mostrano immagini che immortalerebbero Jeffrey Epstein ancora vivo e con una folta chioma e barba bianca. Secondo alcune di queste narrazioni in questo momento si troverebbe in Israele. Nondimeno, da una attenta analisi è possibile accertare che si tratta di foto realizzate con l’ Intelligenza artificiale. Per chi ha fretta:. Le immagini non ritraggono Epstein con una folta capigliatura e barba bianca.. Le immagini in oggetto sono state realizzate con l’IA.. Le scritte nei cartelli stradali risultano errate.. Nelle immagini complete è presente il watermark di Gemini.🔗 Leggi su Open.online

Jeffrey Epstein, ritenuto morto nel 2019, potrebbe essere ancora vivo.

