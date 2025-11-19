Zitto maialino | Newsom attacca Trump con una galleria di immagini generate dall’AI tranne una
Donald Trump ha insultato l’inviata di Bloomberg, Catherine Lucey, rivolgendosi a lei con la frase «quiet, quiet piggy» (in italiano: «zitta, zitta maialina») durante una conferenza a bordo dell’Air Force One, dopo che la giornalista aveva semplicemente domandato perché non volesse pubblicare i documenti relativi al caso Jeffrey Epstein. Ad intervenire (e pesantemente) contro il Tycoon, già ampiamente criticato per il gesto, è stato il governatore della California, Gavin Newsom, pubblicando una serie di immagini alterate con l’Intelligenza Artificiali o decisamente provocatorie. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
? , , Il 2026 sarà l’anno delle Olimpiadi invernali in Italia. Il nostro maialino ha già iniziato ad allenarsi e, a partire da fine novembre per tutte le Feste di Natale, lo potrà fare anche nella pista di pattinaggi Vai su Facebook