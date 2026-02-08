Jeffrey Epstein, ritenuto morto nel 2019, potrebbe essere ancora vivo. Secondo alcune fonti, la prova sarebbe un suo account su Fortnite, che circola tra gli utenti. Su TikTok sta anche girando una foto che, seppur non confermata, alimenta i sospetti. La vicenda tiene banco sui social e tra gli investigatori, mentre nessuna conferma ufficiale è arrivata finora.

Il desecretamento degli Epstein files stanno confermando quanto quest’uomo tenesse in pugno il Deep State americano ma non solo. Diciamo, i potenti di mezzo Mondo. Jeffrey Epstein si sarebbe suicidato in carcere, ma tutto lascia presagire che sia stato ucciso da chi non voleva che tutto questo si scoprisse. Stessa sorte per Cristina Giuffre, il suo braccio destro. Non manca però la teoria che Epstein sarebbe ancora vivo e si troverebbe in Israele. Su TikTok sta perfino circolando qualche foto. Ma a parte questo, vediamo le presunte prove a sostegno di questa tesi. A svelare le presunte prove è il sito francese Democratie Partecipative, il quale rivela come l’account segreto di Epstein su Fortnite sia stato scoperto attivo in “Israele“, utilizzato più volte nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Epstein ancora vivo in Israele: le presunte prove

Approfondimenti su Epstein Israele

Epstein, il rispetto della veritàPer venirne a capo e distinguere le prove dai sospetti e dalle montature dissennate ci vorrà almeno un anno: per il momento c'è un nugolo di politici di mezzo mondo invischiati a vario titolo negli af ... msn.com

Mangiava i fazzoletti di carta, a dozzine, aveva la pica. Se fosse ancora vivo, con gli Epstein Files uscirebbe trionfante dal suo rifugio: “ve l’avevo detto”. Non che avesse ragione lui — ma adesso la benzina c’è. x.com

Trump: "Cuando Epstein estaba vivo, hace unos 10 años, a nadie le importaba. Pero ahora les está pasando factura porque Bill Clinton está muy involucrado. Resulta que fueron los demócratas quienes conspiraron con Epstein". facebook