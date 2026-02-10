Le fantasie sessuali rivelano chi sei | cosa emerge dal nuovo studio sulla personalità

Le fantasie sessuali rivelano molto di più di quanto si pensi sulla personalità di ognuno. Uno studio recente mostra come i desideri nascosti possano svelare aspetti profondi di chi li prova. È un legame diretto tra ciò che si sogna e il modo in cui si affronta la vita quotidiana.

Un recente studio pubblicato su Science Signaling ha individuato l’enzima SCoR2 come un potenziale regolatore del peso e dei livelli di colesterolo.

Le persone con tratti nevrotici tendono ad avere fantasie sessuali più spesso rispetto a chi è più coscienzioso o più accomodante.

Cosa rivelano le fantasie sessuali sulla tua personalità: lo studioLe nostre fantasie sessuali recitano ruoli che raramente sveliamo. Qui curiosità e istinto si incontrano, trasformando ogni pensiero proibito in uno spazio sicuro in cui esploriamo chi siamo davvero, ... 105.net

Le fantasie sessuali più comuni? Meno trasgressive (e più umane) di quanto si pensiUno studio canadese svela le cinque fantasie sessuali più comuni: luoghi pubblici, dominazione, sconosciuti, partner maturi e sesso a tre. Dati alla mano, il desiderio è meno trasgressivo e più umano ... panorama.it

All’interno della cornice di Cime Baciate – sesta edizione del Festival delle parole @poetrento – @wally_peach_ propone un laboratorio di scrittura che tocca corde profonde, spesso lasciate in silenzio. “Fantasie Confessabili” non è solo un workshop, è uno s - facebook.com facebook