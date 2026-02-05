Le persone nevrotiche hanno più fantasie sessuali

Da agi.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le persone con tratti nevrotici tendono ad avere fantasie sessuali più spesso rispetto a chi è più coscienzioso o più accomodante. Uno studio recente rivela che la nevrosi influisce sulla frequenza delle fantasie, mentre le caratteristiche di personalità più stabili portano a meno immaginazioni di questo tipo.

AGI - Le persone con tratti di personalità più nevrotici riferiscono di avere fantasie sessuali più frequenti, mentre chi è più coscienzioso o più accomodante tende a fantasticare meno. È il principale risultato di un ampio studio su oltre 5.200 adulti statunitensi, pubblicato sulla rivista scientifica open access *PLOS One*, che analizza in modo sistematico il legame tra tratti di personalità e vita fantasmatica sessuale. La ricerca suggerisce che le differenze individuali nella personalità contribuiscono a spiegare perché alcune persone fantasticano più spesso di altre, pur senza determinare in modo rigido o esclusivo questi comportamenti. 🔗 Leggi su Agi.it

le persone nevrotiche hanno pi249 fantasie sessuali

© Agi.it - Le persone nevrotiche hanno più fantasie sessuali

Approfondimenti su Personalità Nevrotica

In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, ricordiamo uno dei gesti più forti che hanno contribuito ad abbattere i pregiudizi verso le persone malate

Panatta: «Le persone che hanno scagliato le pietre contro il pullman della Juventus hanno tutto il mio disprezzo. Che vergogna»

Daniele Panatta esprime la sua condanna verso chi ha scagliato pietre contro il pullman della Juventus, definendo il gesto una vergogna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.