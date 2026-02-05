Le persone con tratti nevrotici tendono ad avere fantasie sessuali più spesso rispetto a chi è più coscienzioso o più accomodante. Uno studio recente rivela che la nevrosi influisce sulla frequenza delle fantasie, mentre le caratteristiche di personalità più stabili portano a meno immaginazioni di questo tipo.

AGI - Le persone con tratti di personalità più nevrotici riferiscono di avere fantasie sessuali più frequenti, mentre chi è più coscienzioso o più accomodante tende a fantasticare meno. È il principale risultato di un ampio studio su oltre 5.200 adulti statunitensi, pubblicato sulla rivista scientifica open access *PLOS One*, che analizza in modo sistematico il legame tra tratti di personalità e vita fantasmatica sessuale. La ricerca suggerisce che le differenze individuali nella personalità contribuiscono a spiegare perché alcune persone fantasticano più spesso di altre, pur senza determinare in modo rigido o esclusivo questi comportamenti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le persone nevrotiche hanno più fantasie sessuali

Approfondimenti su Personalità Nevrotica

