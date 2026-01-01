Paolo Liguori | Strage della superficialità stiamo perdendo il controllo

Paolo Liguori denuncia una crescente superficialità che rischia di far perdere il controllo sulla società. Recentemente, si è verificata una tragedia che ha coinvolto giovani in una zona di élite, nella ricca Svizzera. Questo evento evidenzia l'importanza di affrontare con serietà le problematiche sociali e di promuovere una maggiore consapevolezza tra le nuove generazioni.

Una strage di giovanissimi in un luogo di famoso, frequentato da persone benestanti, nella ricca Svizzera. "Ho provato a immaginare questi ragazzi di 16 anni bruciati vivi e non riuscirò a dormire questa notte", afferma Paolo Liguori nel corso di 4 di sera news, il programma di Rete4, sulla strage di ragazzi a Crans Montana, dove un incendio nel locale Le Constellation ha ucciso almeno 47 persone, molte delle quale arse vive. Il giornalista Mediaset sottolinea la superficialità in cui certi riti di festa vengono svolti, senza la giusta attenzione per la sicurezza. In questo caso non in una periferia disagiata, ma in un località rinomata della ricca Svizzera.

