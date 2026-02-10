Le Atp Finals passano a Mediaset? Sarebbe un altro schiaffo per mamma Rai

Le Atp Finals potrebbero finire su Mediaset, lasciando ancora una volta la Rai a bocca asciutta. La corsa per i diritti televisivi sembra ormai decisa, e il pubblico si chiede se questa volta la televisione pubblica perderà ancora terreno. La Rai si trova in difficoltà e questa eventuale scelta fa pensare a un ulteriore colpo per i suoi ascolti e la sua presenza nel tennis internazionale.

Non è un bel periodo per la Rai. Oltre alle polemiche per l’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale da parte del direttore di Raisport Paolo Petrecca, starebbe per abbattersi su Viale Mazzini una notizia dagli effetti non proprio piacevoli. Mediaset sta provando a sottrarre alla Rai i diritti tv delle Atp Finals che si svolgono a Torino (e forse in futuro a Milano). Ne scrive il Corriere della Sera con Gaia Piccardi: Cambiare campo, nel tennis, è lecito. Anzi, trattandosi dello sport che si gioca sulle quattro superfici, è doveroso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le Atp Finals passano a Mediaset? Sarebbe un altro schiaffo per mamma Rai Approfondimenti su Atp Finals Le ATP Finals passano a Mediaset: colpo a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi Pier Silvio Berlusconi fa un colpo a sorpresa. BOOM! MEDIASET STRAPPA ALLA RAI LE ATP FINALS: IL COLPACCIO DI PIER SILVIO Pier Silvio Berlusconi ha preso i diritti delle ATP Finals di Torino, che si terranno quest’anno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Atp Finals Argomenti discussi: ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioni; Tennis Live, tutte le partite del giorno in tempo reale; Felix Auger-Aliassime è ambizioso: Voglio vincere un Master 1000 o uno Slam; Le ATP Finals passano a Mediaset | colpo a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi. Le Atp Finals potrebbero cambiare rete: Mediaset in trattativa, la Rai rischia di perdere i diritti in chiaroSecondo le ultime indiscrezioni, le Atp Finals potrebbero cambiare rete: Mediaset sarebbe in trattativa per acquisire i diritti del torneo di tennis (che ... fanpage.it Atp Finals 2026, Mediaset prepara lo sgarbo: pronta l'offerta per i diritti in chiaro, rischio beffa per la RaiL’ultima edizione, conquistata da Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo, ha prodotto un impatto economico di 591 milioni di euro (come riporta il Boston Consulting Group), un impatto sociale ... sport.virgilio.it Mediaset all'assalto delle ATP Finals, la Rai rischia di perdere i diritti ...Continua facebook Le Atp Finals in chiaro su Mediaset, la Rai rischia di perdere i diritti: braccio di ferro Binaghi-Governo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.