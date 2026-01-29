Partono i lavori di restyling sul lungomare tra San Girolamo e Palese. L’obiettivo è migliorare l’illuminazione pubblica lungo la costa, con un intervento che sostituisce completamente i pali e le luci vecchie e danneggiate dalla salsedine. L’installazione di nuovi impianti punta a rendere più sicuri e visibili i due tratti di waterfront, già molto frequentati da cittadini e turisti. I lavori cominciano nelle prossime settimane e si concentrano sul potenziamento dell’illuminazione, per garantire più

Sono partiti ieri i lavori: è prevista l'installazione di corpi luminosi led progettati per resistere alle condizioni ambientali delle aree costiere L’intervento è finalizzato all'efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del waterfront di San Girolamo-Fesca, al completamento della sostituzione integrale dei sostegni e degli apparecchi illuminanti ammalorati o corrosi dalla salsedine sui lungomare ‘Tenente Nicola Massaro’ e ‘Ugo Lorusso’ a Palese. Sono iniziati ieri mattina, sul waterfront di San Girolamo, i lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul litorale cittadino, finanziati per un importo complessivo di 620mila euro nell’ambito dell’azione ‘Smart Lighting’.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su San Girolamo Palese

A San Girolamo, residenti e cittadini segnalano un crescente degrado in strada e sul lungomare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Girolamo Palese

Argomenti discussi: Restyling del lungomare fra San Girolamo e Palese, scatta il potenziamento dell'illuminazione pubblica; Lungomare, la Fondazione Mediterranea sul nuovo impianto di illuminazione: Non è in sintonia con storia e identità dei luoghi · ilreggino.it; Lungomare di Ostia, basta sabbia su ciclabile e marciapiedi: è partito lo spazzamento di Ama; Senigallia, il lungomare Marconi si rifà il look: il secondo step solo dopo l’estate.

Restyling del lungomare fra San Girolamo e Palese, scatta il potenziamento dell'illuminazione pubblicaSono partiti ieri i lavori: è prevista l'installazione di corpi luminosi led progettati per resistere alle condizioni ambientali delle aree costiere ... baritoday.it

Senigallia, il lungomare Marconi si rifà il look: il secondo step solo dopo l’estateSENIGALLIA Restyling del lungomare Marconi diviso in due fasi. La prima, in corso, si concluderà per la fine di marzo per poi riprendere con la seconda dopo l’estate, così ... corriereadriatico.it

Tra San Cataldo e San Girolamo, sul litorale nord di Bari, sopravvivono una manciata ville storiche che si affacciano sul mar Adriatico. Hanno tutte nomi di donne... Leggi l'articolo qui - facebook.com facebook

Nel "San Girolamo" di Orazio Gentileschi, il corpo e lo spirito dialogano in un equilibrio sospeso. Un’immagine che continua a vibrare, intensa e umanissima che potrai vedere con i tuoi occhi a Torino, Musei Reali – Sale Chiablese. Ti aspettiamo! x.com