Restyling del lungomare fra San Girolamo e Palese scatta il potenziamento dell' illuminazione pubblica

Da baritoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Partono i lavori di restyling sul lungomare tra San Girolamo e Palese. L’obiettivo è migliorare l’illuminazione pubblica lungo la costa, con un intervento che sostituisce completamente i pali e le luci vecchie e danneggiate dalla salsedine. L’installazione di nuovi impianti punta a rendere più sicuri e visibili i due tratti di waterfront, già molto frequentati da cittadini e turisti. I lavori cominciano nelle prossime settimane e si concentrano sul potenziamento dell’illuminazione, per garantire più

Sono partiti ieri i lavori: è prevista l'installazione di corpi luminosi led progettati per resistere alle condizioni ambientali delle aree costiere L’intervento è finalizzato all'efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del waterfront di San Girolamo-Fesca, al completamento della sostituzione integrale dei sostegni e degli apparecchi illuminanti ammalorati o corrosi dalla salsedine sui lungomare ‘Tenente Nicola Massaro’ e ‘Ugo Lorusso’ a Palese. Sono iniziati ieri mattina, sul waterfront di San Girolamo, i lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul litorale cittadino, finanziati per un importo complessivo di 620mila euro nell’ambito dell’azione ‘Smart Lighting’.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Girolamo Palese

A San Girolamo rifiuti in strada e sul lungomare, il Comune ascolta le proteste dei residenti

A San Girolamo, residenti e cittadini segnalano un crescente degrado in strada e sul lungomare.

Collescipoli, raccolta firme: “Sorveglianza, telecamere e potenziamento dell’illuminazione. Crediamo nel rilancio del borgo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Girolamo Palese

Argomenti discussi: Restyling del lungomare fra San Girolamo e Palese, scatta il potenziamento dell'illuminazione pubblica; Lungomare, la Fondazione Mediterranea sul nuovo impianto di illuminazione: Non è in sintonia con storia e identità dei luoghi · ilreggino.it; Lungomare di Ostia, basta sabbia su ciclabile e marciapiedi: è partito lo spazzamento di Ama; Senigallia, il lungomare Marconi si rifà il look: il secondo step solo dopo l’estate.

Restyling del lungomare fra San Girolamo e Palese, scatta il potenziamento dell'illuminazione pubblicaSono partiti ieri i lavori: è prevista l'installazione di corpi luminosi led progettati per resistere alle condizioni ambientali delle aree costiere ... baritoday.it

restyling del lungomare fraSenigallia, il lungomare Marconi si rifà il look: il secondo step solo dopo l’estateSENIGALLIA Restyling del lungomare Marconi diviso in due fasi. La prima, in corso, si concluderà per la fine di marzo per poi riprendere con la seconda dopo l’estate, così ... corriereadriatico.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.