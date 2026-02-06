Autostrada Catania-Ragusa | lavoratori del lotto 3 in sciopero martedì prossimo

Martedì prossimo, i lavoratori del Lotto 3 dell'Autostrada Ragusa-Catania incroceranno le braccia. Dalle 7 alle 13, si fermeranno per un sit-in davanti al cantiere Achates Scarl – Consorzio C6, situato lungo la SS 514 a Vizzini. La protesta nasce da tensioni e richieste di chiarimenti sui lavori e le condizioni di lavoro. La manifestazione potrebbe influenzare il traffico e le attività sulla strada.

Martedì prossimo dalle 7 alle 13, le lavoratrici e i lavoratori del cantiere del Lotto 3 dell'Autostrada Ragusa-Catania daranno vita a uno sciopero con sit-in di protesta davanti al cantiere Achates Scarl - Consorzio C6, lungo la SS 514 all'altezza del vincolo infrastrutturale di Vizzini, per.

