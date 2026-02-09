Cantiere per la Ragusa-Catania i lavoratori del lotto 3 attedono lo stipendio da novembre

Da cataniatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da novembre, oltre settanta operai del consorzio Achates aspettano ancora i soldi. Sono senza stipendio da mesi, mentre il cantiere per la nuova autostrada continua a muoversi. La situazione si fa sempre più difficile per chi lavora sul campo, senza sapere quando riceverà il pagamento.

Da novembre scorso, oltre settanta lavoratori del consorzio “Achates”, che ha in appalto la costruzione del lotto 3 dell’autostrada “Ragusa-Catania”, non ricevono le loro spettanze. Questo lotto è stato inizialmente aggiudicato al raggruppamento temporaneo composto da “Rizzani de Eccher - Manelli.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ragusa Catania Lotto3

Autostrada Catania-Ragusa: lavoratori del lotto 3 in sciopero martedì prossimo

Martedì prossimo, i lavoratori del Lotto 3 dell'Autostrada Ragusa-Catania incroceranno le braccia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ragusa Catania Lotto3

Argomenti discussi: Ragusa, badge digitale di cantiere obbligatorio per chi lavora nei cantieri edili; Autostrada Catania-Ragusa: lavoratori del lotto 3 in sciopero martedì prossimo; Autostrada Catania-Ragusa: incrociano le braccia i lavoratori del lotto 3; Raddoppio Ragusa–Catania: lavoratori senza stipendio da tre mesi nel lotto 3.

Tre mesi senza stipendio e una situazione di limbo che preoccupa, con la nuova società che non prende impegni formali aspettando AnasTre mesi senza stipendio e una situazione di limbo che preoccupa, con la nuova società che non prende impegni formali aspettando Anas ... lasicilia.it

cantiere per la ragusaRagusa, badge digitale di cantiere obbligatorio per chi lavora nei cantieri ediliBadge digitale di cantiere obbligatorio per chi lavora nei cantieri edili. Al via la campagna di comunicazione di Cna Edilizia nell’area iblea ... quotidianodiragusa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.