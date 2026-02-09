Cantiere per la Ragusa-Catania i lavoratori del lotto 3 attedono lo stipendio da novembre
Da novembre, oltre settanta operai del consorzio Achates aspettano ancora i soldi. Sono senza stipendio da mesi, mentre il cantiere per la nuova autostrada continua a muoversi. La situazione si fa sempre più difficile per chi lavora sul campo, senza sapere quando riceverà il pagamento.
Da novembre scorso, oltre settanta lavoratori del consorzio “Achates”, che ha in appalto la costruzione del lotto 3 dell’autostrada “Ragusa-Catania”, non ricevono le loro spettanze. Questo lotto è stato inizialmente aggiudicato al raggruppamento temporaneo composto da “Rizzani de Eccher - Manelli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Autostrada Catania-Ragusa: lavoratori del lotto 3 in sciopero martedì prossimo
Martedì prossimo, i lavoratori del Lotto 3 dell'Autostrada Ragusa-Catania incroceranno le braccia.
