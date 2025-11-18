Auto si schianta contro un muretto e si ribalta | morta dopo una settimana la 26enne Elisa Dello Nigro

Elisa Dello Nigro è morta dopo una settimana di ricovero all'ospedale Sant'Anna di Como. La 26enne era nell'auto che, nella notte tra l'11 e il 12 novembre, si è ribaltata a Germignaga (Varese) dopo aver impattato con un muretto. Ancora grave il 23enne che era con lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Paura nella notte a Rive d'Arcano: auto si schianta contro un muro e prende fuoco, ferita 18enne --> https://www.nordest24.it/rive-darcano-incidente-auto-muro-fiamme-18enne - facebook.com Vai su Facebook

Muore a 23 anni, tragico incidente: perde il controllo dell’auto e si schianta dlvr.it/TPH60b ? #IncidenteStradale Vai su X

Auto si schianta contro un muretto e si ribalta: morta dopo una settimana la 26enne Elisa Dello Nigro - La 26enne era nell’auto che, nella notte tra l’11 e il 12 novembre, si è ribaltata a Germignaga (Varese) dopo ... Lo riporta fanpage.it

Si schiantano in auto contro un muro, feriti tre ragazzi di 25, 20 e 16 anni: uno è stato estratto dalle lamiere - Sono rimasti feriti tre ragazzi di 25,20 e 16 anni dopo un incidente stradale a Castelcucco. Segnala fanpage.it

Paura nella notte a Rive d'Arcano: auto si schianta contro un muro e prende fuoco, ferita 18enne - Incidente notturno a Rive d’Arcano: un’auto si schianta contro un muro e prende fuoco. Lo riporta nordest24.it