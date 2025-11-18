Auto si schianta contro un muretto e si ribalta | morta dopo una settimana la 26enne Elisa Dello Nigro

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisa Dello Nigro è morta dopo una settimana di ricovero all'ospedale Sant'Anna di Como. La 26enne era nell'auto che, nella notte tra l'11 e il 12 novembre, si è ribaltata a Germignaga (Varese) dopo aver impattato con un muretto. Ancora grave il 23enne che era con lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

