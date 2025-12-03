Violento scontro tra auto sulla Statale una si ribalta | feriti e traffico paralizzato

Pomeriggio di paura sulla SS42 all’altezza di Pian Camuno, dove – poco prima delle 14.40 di martedì 2 dicembre – un incidente ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. Lo scontro ha coinvolto due vetture, una delle quali si è ribaltata finendo di traverso sulla carreggiata, bloccando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

