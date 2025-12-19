Bologna Inter è anche Castro contro Lautaro Martinez E il futuro…

Bologna Inter si trasforma in un palcoscenico di duelli argentini, con Castro e Lautaro Martinez pronti a sfidarsi sul campo. Due punte di grande talento che rappresentano non solo la forza offensiva delle rispettive squadre, ma anche un confronto emozionante tra due grandi attaccanti. La sfida tra loro accende l’attesa di un incontro che promette spettacolo e tensione, scrivendo un capitolo avvincente nella storia nerazzurra.

Inter News 24 Bologna Inter è anche la sfida tra i due centravanti argentini Castro e Lautaro Martinez. Il rossoblù prende il Toro come modello, e il futuro.. La semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter non è solo un incrocio tattico tra Vincenzo Italiano e Cristian Chivu, ma anche il palcoscenico di una sfida generazionale tutta argentina. Sotto il cielo di Riyadh, gli occhi sono puntati su Santiago Castro, il giovane attaccante rossoblù soprannominato “Toto”, che per la prima volta affronta da protagonista il suo idolo di sempre: Lautaro Martinez. Il “torito” sfida il “toro”: l’erede contro il maestro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bologna-Inter: orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull ... tuttosport.com