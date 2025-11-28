Lautaro Martinez batosta terrificante per i tifosi | trema l’Inter

Tvplay.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter e i tifosi tremano: arrivano pessime notizie sul conto di Lautaro Martinez in vista delle prossime apparizioni.  Continua il momento no per l’ Inter. I nerazzurri hanno rimediato due sconfitte nelle ultime due apparizioni ufficiali: prima il ko nel derby contro il Milan (0-1) nel big match della dodicesima giornata di Serie A e poi la sconfitta sul campo dell’Atletico Madrid (2-1) all’ultimo minuto nella sfida di Champions League. Sommer ha sulla coscienza più di una rete subita, la difesa non brilla come qualche settimana fa, il centrocampo sembra stanco e l’ attacco non punge: sul banco degli imputati è finito soprattutto Lautaro Martinez, a secco da diverse gare e apparso davvero svogliato e fuori dal gioco nelle ultime partite dell’Inter. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Lautaro Martinez, batosta terrificante per i tifosi: trema l'Inter

