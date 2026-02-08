La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha fatto discutere ancora, ma questa volta non si parla di sport. Laura Pausini aveva cantato l’inno, e ora anche Vasco Rossi si è aggiunto alla polemica, con parole dure sui social. La questione è diventata subito virale, mentre il pubblico si divide tra chi difende l’evento e chi critica le scelte fatte.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina continua a far discutere, ma questa volta la competizione non c’entra. Al centro del ciclone è finita l’esibizione di Laura Pausini, rea, secondo una parte del web, di aver proposto una versione dell’Inno di Mameli giudicata troppo personale e poco solenne. Nel giro di poche ore, i principali social network sono diventati un campo di battaglia: tra commenti feroci su Instagram, X e TikTok, la tensione è salita a tal punto da costringere lo staff della cantante di Solarolo a limitare i commenti per arginare l’ondata di critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Laura Pausini e l’Inno, adesso interviene anche Vasco Rossi: cosa ha detto!

Approfondimenti su Milano Cortina

Durante la cerimonia di Milano Cortina, Laura Pausini ha interpretato l’Inno di Mameli, attirando l’attenzione di tutti.

Laura Pausini ha appena ricevuto un grande complimento da Vasco Rossi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#LauraPausini parla di #GianlucaGrigniani e del rapporto che li lega da anni...#iocanto #lamiastori

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro; Olimpiadi, Laura Pausini canta l'Inno nazionale e il web si divide: Lo ha rovinato, La perfezione; L’inno di Laura Pausini alle Olimpiadi: Se l’Italia si fa sentire con me, mi dà un po’ di sprint; Laura Pausini: Io canto 2 e la telefonata di Pippo Baudo prima di Sanremo.

Laura Pausini e l'Inno di Mameli, il gesto di Vasco Rossi e Celine Dion zittisce tuttiLaura Pausini sommersa dalle critiche dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Vasco Rossi e Celine Dion arrivano in sostegno ... corrieredellosport.it

Milano Cortina, brividi per l’inno di Laura Pausini ma scoppia la polemica: Non è una canzonettaLaura Pausini canta l'Inno di Mameli alla cerimonina inaugurale delle Olimpiadi e spacca il web, tra ovazioni e critiche di chi non ha apprezzato la sua interpretazione. libero.it

Accade oggi. L’8 febbraio 2006 Laura Pausini scrive una pagina importante per la musica italiana diventando la prima cantante italiana donna a conquistare un Grammy Award. Il premio arrivò grazie all’album Escucha, versione spagnola di Resta in asco facebook

Nel silenzio più profondo, la voce di Laura Pausini ha riempito l’aria. Lo stupore negli occhi, i brividi sulla pelle.L’Inno d’Italia,cantato con anima, rispetto e amore.Un momento che ci ha uniti, mentre Milano Cortina 2026 si apre al mondo.Orgoglio. Emozione. It x.com