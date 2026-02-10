Laura Pausini e l’Inno di Mameli interviene anche Morgan | Interpretazione sbagliata

Laura Pausini torna sulle scene con un’interpretazione dell’Inno di Mameli che non è piaciuta a tutti. Morgan ha commentato duramente, accusando l’artista di aver sbagliato l’approccio. La cantante aveva promesso un ritorno in grande stile, con un album nuovo e tante apparizioni, ma questa scelta ha fatto discutere.

Il ritorno di Laura Pausini era stato costruito come un ritorno in grande stile, curato nei minimi dettagli e scandito da singoli, interviste, eventi, un nuovo disco e numerose apparizioni televisive. Un rilancio pensato per riaffermare la centralità di una delle voci italiane più riconosciute nel mondo, che però si è scontrato quasi subito con una reazione durissima sui social. Attacchi massicci e una valanga di critiche, molte giudicate pretestuose, hanno finito per oscurare in parte il progetto, trasformando l’attesa celebrazione in una lunga sequenza di polemiche. Prima il battibecco con Gianluca Grignani, poi le offese arrivate da una parte dei fan di Marco Mengoni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

