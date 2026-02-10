L' associazione spinge per il ritorno del cinema a Lugo | Città priva di una componente essenziale della cultura

L’associazione Eco torna a chiedere con forza il ritorno del cinema a Lugo. Questa città, ormai da tempo, non ha più una sala, e l’associazione sottolinea che si tratta di una mancanza grave per la vita culturale locale. “Ancora un inverno senza cinema”, scrivono, e sperano che questa volta le cose cambino. L’appello, rivolto direttamente al Comune, vuole riaccendere l’attenzione su un problema che dura da troppo tempo.

“Ancora un inverno senza cinema a Lugo: speriamo sia l’ultimo”, inizia così l’appello dell’associazione Eco rivolto al Comune di Lugo, che afferma: “Purtroppo dobbiamo prendere atto che anche questo inverno Lugo è rimasta priva di cinema. Un deserto serale di socialità e cultura”. L’associazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Lugo Cinema Dormire bene è una componente essenziale del benessere quotidiano e la postura assunta durante il sonno influisce in modo diretto sulla qualità del riposo Una buona qualità del sonno è fondamentale per il benessere generale. Il cinema entra nelle scuole di Palermo, il Ministero della Cultura finanzia 7 istituti della città La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lugo Cinema Argomenti discussi: Revisione Codice Beni Culturali: confronto alla Camera tra tutela del paesaggio e urgenza eolica; Cassino, il Prefetto spinge per Strade Sicure: e in città si accende lo scontro politico; Imprese in prima linea: il Conto Termico 3.0 spinge la riqualificazione energetica; Il nuovo logo dell’Associazione APRI, un simbolo che parla di noi. Di tutti noi. Anche tutta la Uisp Ravenna-Lugo si unisce al dolore di famiglia e amici per la scomparsa di Giuseppe Bacchilega, figura storica e sempre importante nel mondo del Ciclismo della nostra associazione. Fondatore e primo presidente della Cicloturistica Baracc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.