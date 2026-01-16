Dormire bene è una componente essenziale del benessere quotidiano e la postura assunta durante il sonno influisce in modo diretto sulla qualità del riposo

Una buona qualità del sonno è fondamentale per il benessere generale. La postura adottata durante il riposo può influenzare direttamente la qualità del sonno, la salute della colonna vertebrale e il recupero muscolare, contribuendo a un benessere duraturo e a una vita più equilibrata.

, sulla salute della colonna vertebrale e sul recupero muscolare. Una postura notturna scorretta può favorire risvegli frequenti, tensioni al risveglio e una sensazione persistente di stanchezza. Prestare attenzione a come si dorme rappresenta quindi un passo concreto verso un riposo più profondo e rigenerante. La posizione considerata più corretta è quella sul fianco, preferibilmente sul lato sinistro. Questa postura favorisce l’allineamento della colonna vertebrale, riduce la pressione sulla zona lombare e facilita la respirazione. 🔗 Leggi su Amica.it

