Lancia la coca dal balcone Sui piedi del carabiniere
Si è agitata troppo e alla vista della gazzella dei carabinieri ha pensato bene di lanciare la droga che conservava in casa direttamente dal terzo piano. E le bustine sono planate ai piedi del militare che dopo averle raccolte l’ha “invitata“ a scendere e farsi arrestare. La protagonista dell’involontaria auto-denuncia è una domenicana di 41 anni che l’altra mattina è stata sottoposta al rito della direttissima in Tribunale a Spezia assistita dall’avvocato Cristian Falconi. Il giudice Giovanni Maddaleni ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione ai carabinieri di Spezia due volte la settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
