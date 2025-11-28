L’allenatore del Barcellona Hansi Flick sostiene Lamine Yamal per riprendersi dalla delusione del Chelsea
2025-11-28 14:57:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Hansi Flick ha sostenuto l’ala del Barcellona Lamine Yamal per rispondere positivamente alla sua delusione infrasettimanale e dice “ora è il momento per lui di mostrare il suo miglior livello”. Yamal è stato ben incatenato dal terzino sinistro del Chelsea Marc Cucurella mentre il Barça è stato battuto 3-0 dal Chelsea in Champions League martedì sera. Il duello tra i due compagni di squadra della Spagna è stato vinto con enfasi dal giocatore più esperto, portando Yamal a essere trascinato fuori a 10 minuti dalla fine allo Stamford Bridge. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
