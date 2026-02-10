Questa settimana a Comeana parte un nuovo servizio di aiuto gratuito per i compiti. Allo Spazio Giovani di piazza Battisti, studenti di tutte le età potranno riunirsi il pomeriggio e studiare insieme, condividendo dubbi e soluzioni. L’attività, chiamata

Fare i compiti il pomeriggio insieme ai compagni o ad altri studenti. Allo Spazio Giovani di Comeana in piazza Battisti da questo mese c’è una nuova attività: " Spazio compiti in compagnia " che partirà dal 12 febbraio e sarà ogni giovedì e venerdì. L’iniziativa è promossa dal Comune di Carmignano insieme alla cooperativa ConVoi. Gli studenti di parecchi anni fa, oggi adulti, ricorderanno che era quasi un’abitudine ritrovarsi il pomeriggio nelle case fra compagni di classe per studiare insieme ed era anche un modo per aiutarsi in alcune materie o prepararsi al compito in classe o alle interrogazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’aiuto gratuito per i compiti è a Comeana

Approfondimenti su Comeana Spazio

L’Auser ha deciso di offrire gratuitamente il servizio “Sos compiti” per aiutare bambini e ragazzi a fare i compiti nel pomeriggio.

Il dibattito sui compiti scolastici evidenzia un equilibrio delicato tra responsabilità educativa e benessere degli studenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Comeana Spazio

Argomenti discussi: L’aiuto gratuito per i compiti è a Comeana; Ancora studio: al College Sant’Efisio un servizio gratuito di supporto allo studio; Aiuto condizionato o aiuto radicale?; Blog | Regione Piemonte non ha soldi per le scarpe ortopediche? Chiami tutti i giorni il Ministero.

FineTuner, equalizzatore e mixer gratuito per instradare e gestire l’audio su macOSDi serie macOS non integra funzionalità di semplice uso per l’equalizzazione dell’audio. Esistono utility a pagamento molto complete (es. SoundSource) ma sono appunto a pagamento e mancava fino ad ... macitynet.it

Sanità pubblica, attivo il nuovo sportello gratuito per chi fatica ad accedere alle cure: un aiuto per orientarsi e affrontare le liste d'attesaSAN VENDEMIANO - Un aiuto concreto per affrontare le difficoltà di accesso alla sanità pubblica. È questo l’obiettivo dello Sportello Diritto alle Cure attivato a San Vendemiano grazie al Comitato per ... ilgazzettino.it

Arriva Pinocchio a Comeana Info e prenotazioni - Solo tramite messaggio WhatsApp al 349 2661239, specificando se si intende prenotare per lo spettacolo delle 15.15 o delle 17.15 facebook