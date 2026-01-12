Troppi compiti creano stress I compiti sono necessari per non avere lacune Qual è la posta educativa in gioco Lettera

Il dibattito sui compiti scolastici evidenzia un equilibrio delicato tra responsabilità educativa e benessere degli studenti. Mentre i compiti possono colmare lacune, un eccesso può generare stress eccessivo. La questione centrale riguarda la qualità e la quantità delle attività assegnate, ponendo l'accento sulla necessità di un sistema che favorisca un apprendimento equilibrato e sostenibile. È questa la sfida che richiede un ripensamento approfondito del modello educativo attuale.

Inviata da Francesco Luigi Gallo, Ph.D. Dottore di ricerca in Filosofia, Insegnante specializzato in attività di sostegno didattico - Che il sistema scolastico italiano necessiti di un ripensamento radicale non è più soltanto una provocazione intellettuale: è un’idea che, lentamente ma con insistenza crescente, sta trovando ascolto pubblico e consapevolezza diffusa. È una tesi che condivido e che ritengo urgente, anche se sarebbe intellettualmente onesto riconoscere che una sua piena dimostrazione richiederebbe un’elaborazione ben più ampia di quella che questo breve contributo può offrire. Ripensare la scuola significa infatti interrogarsi sulla sua struttura profonda, sui suoi presupposti culturali, sulle forme dell’apprendimento e sulle condizioni di possibilità dell’esperienza educativa contemporanea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

