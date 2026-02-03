Sos compiti è gratuito con l’Auser

L’Auser ha deciso di offrire gratuitamente il servizio “Sos compiti” per aiutare bambini e ragazzi a fare i compiti nel pomeriggio. L’obiettivo è rafforzare l’autonomia di studio e proporre anche attività divertenti e formative. Molti genitori si rivolgono a questa iniziativa, che si svolge nel tempo libero, per dare un aiuto concreto ai figli senza costi aggiuntivi.

Un sostegno per svolgere i compiti pomeridiani lavorando sullo sviluppo dell'autonomia di studio e offrendo anche attività ludico-formative agli studenti della scuola primaria e secondaria. È questo il progetto di Auser Sartoria Vernio, associazione di volontariato che già porta avanti con successo dal 2022 l'esperienza della "Piccola scuola di Italiano", alfabetizzazione e insegnamento gratuito dell'italiano ai cittadini stranieri con una cinquantina di studenti l'anno. Le lezioni doposcuola di Auser hanno il patrocinio e il sostegno del Comune di Vernio, che da tempo cercava strumenti per rispondere a questa esigenza.

