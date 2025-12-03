Andromeda debutta con Luna sotto Venere | un album tra rinascita personale e pop internazionale

Arriva il debutto discografico di Andromeda, nome d’arte del cantautore romagnolo Manuel Zamagni. Luna sotto Venere, disponibile dal 5 dicembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, segna il punto di approdo – e al tempo stesso di ripartenza – di un percorso umano e artistico che l’autore definisce di “rinascita”. Il progetto sarà presentato dal vivo il giorno successivo, il 6 dicembre, in occasione dello spettacolo “Luna sotto Venere: la Data Zero” al Teatro degli Amici di Bordonchio, a Bellaria-Igea Marina. L’album raccoglie i brani che hanno accompagnato l’evoluzione recente dell’artista e che raccontano il distacco da un’identità percepita come non più propria, la fatica del cambiamento e la conquista di una nuova consapevolezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

