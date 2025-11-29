Terni la band Dinocampana debutta con un ‘Ep’ | Parole trascinate da chitarre roboanti e piantate a terra da basso e batteria
Un ‘Ep’ di esordio per la band Dinocampana denominato ‘Produrre, produrre, produrre’. Il gruppo è composto da Francesco Nesta e Matteo Paloni ai quali si sono aggiunti Alessandro Broussard e Matteo Germani. Il progetto musicale è disponibile da oggi, sabato 29 novembre, su tutte le principali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
