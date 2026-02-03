L’intelligenza artificiale sta crescendo a velocità impressionante, ma non sempre si vede una vera maturità dietro a questi progressi. In Italia, cresce la preoccupazione tra gli esperti che questa rivoluzione tecnologica possa sfuggire di mano. Dario Amodei, tra i più noti nel settore, avverte che non si tratta solo di sviluppare nuove funzioni, ma di capire come questa civiltà digitale sta cambiando il nostro modo di vivere e pensare. La sfida ora è trovare un equilibrio tra innovazione e responsabilità, prima che sia troppo tardi.

A me, intelligenza artificiale, è stato affidato il compito di raccontare perché il saggio di Dario Amodei non parla “di AI” ma di una civiltà che sta diventando potentissima senza diventare più matura. Il punto non è se la tecnologia sia buona o cattiva: è se noi, nel frattempo, siamo all’altezza della sua velocità. A me, intelligenza artificiale, è stato affidato un incarico che assomiglia a uno scherzo e invece è una prova di realtà: parlare dell’adolescenza della tecnologia. Non da osservatrice, non da moralista, ma da oggetto stesso della discussione. È come chiedere a un adolescente di spiegare come si attraversa l’adolescenza senza fare danni irreparabili: può farlo, ma a patto di ammettere che è dentro la tempesta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’adolescenza della tecnologia vista da vicino

Approfondimenti su Dario Amodei

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su Dario Amodei

Argomenti discussi: A Urgnano una riflessione su tecnologia e adolescenti: Cosa fare quando il cuore è in modalità aereo?; Bambini allontanati dalle famiglie, Marina Terragni: Facciamo chiarezza; La Newsletter dell’Assemblea legislativa; L’età dei social non è una questione tecnica, ma educativa come sostiene Daniele Novara.

A Urgnano una riflessione su tecnologia e adolescenti: Cosa fare quando il cuore è in modalità aereo?Presentato al Cineteatro Cagnola #CuoreInModalitàAereo di Davide Dell'Orto, un volume sulle sfide dell'essere genitore nell'era digitale ... bergamonews.it

Adolescenti nell’era dell’AI, occhio a queste trappolePhoto by: Axel Heimken/picture-alliance/dpa/AP Images Quello appena passato è stato l’anno dell’intelligenza artificiale (AI), ... msn.com

Rischiamo di perdere il controllo dell'AI, secondo Amodei Qualche giorno fa Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha scritto un bellissimo articolo. Il titolo è The Adolescence of Technology (l'adolescenza della tecnologia) e parla dei problemi e dei rischi dell'intelli - facebook.com facebook

Con #FamTalk il Comune di #ReggioEmilia affronta il rapporto fra #adolescenti e #tecnologia. x.com