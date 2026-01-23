In memoria di Fulvio Fiori maestro della parola e della consapevolezza

In ricordo di Fulvio Fiori, figura poliedrica e apprezzata nel panorama culturale italiano. A Torino, a metà gennaio, si è spento un autore che ha saputo unire il talento comico, la scrittura pubblicitaria e il teatro. La sua attività ha lasciato un segno duraturo, testimoniando la passione per la parola e per la consapevolezza. Un omaggio a un uomo che ha contribuito con la sua arte a riflettere e intrattenere.

A metà gennaio è morto a Torino Fulvio Fiori, autore comico e pubblicitario, ma anche scrittore e uomo di teatro. Ha inventato la Bioscrittura. Si è spento all'età di 70 anni. Oggi la moglie Elena lo vuole ricordare con le seguenti parole:“Fulvio Fiori ha dedicato la sua vita alla forza.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Giornata della Memoria, a San Mercuriale in concerto la ForlìMusica diretta dal maestro Enrico DindoIn occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, la chiesa di San Mercuriale ospiterà un concerto della rassegna ForlìMusica, diretto dal maestro Enrico Dindo.

Valditara e il Viaggio della Memoria a Cracovia: “Questi 80 anni ci hanno fatto acquisire la consapevolezza che ogni essere umano ha una sua dignità”Il ministro Valditara ha concluso il Viaggio della Memoria a Cracovia, sottolineando l’importanza di ricordare e rispettare la dignità di ogni individuo.

Tutti in campo in memoria di Fulvio CurròA Casanova di Rovegno è in scena un classico dell’estate in Valtrebbia, il secondo atto del Trofeo calcistico Fulvio Currò dedicato alla memoria del giovane studente genovese ucciso nel luglio del `98 ... ilsecoloxix.it

A Chioggia, una pietra d’inciampo ricorderà Fulvio De Antoni, marinaio deportato e vittima dei campi nazisti, nel Giorno della Memoria. Un gesto semplice ma potente per non dimenticare. #GiornataDellaMemoria #Chioggia #PietraDInciampo #NonDimenti facebook

18/1/26. L'ANPI (Associazione nazionale partigiani italiani) di Chioggia ha annunciato che il 27 gennaio, nella Giornata della Memoria, verso le 11 sarà collocata una "pietra d'inciampo" in Riva Vena, calle Forno S.Giacomo, presso quella che fu l'abitazione de x.com