Controlli straordinari del territorio | un arresto per spaccio e quattro denunce nel fine settimana

Nel corso del fine settimana, la Squadra Volante della Questura di Arezzo ha svolto controlli straordinari sul territorio, finalizzati a garantire la sicurezza pubblica. Durante le operazioni, è stato arrestato un soggetto per spaccio e sono state denunciate quattro persone per vari reati. Questi interventi si inseriscono in un più ampio impegno volto a prevenire e contrastare situazioni di illegalità nella zona.

Continuano i servizi di controllo del territorio effettuati dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Arezzo nel corso del fine settimana, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Nella serata di ieri gli agenti hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio e nella giornata di sabato, inoltre, sono state denunciate quattro persone per vari reati. Complessivamente sono state sottoposte a controllo 473 persone e verificati 137 veicoli. I servizi hanno interessato in modo capillare il territorio, con numerosi controlli effettuati nei parchi, nel centro cittadino, nelle zone della movida, nelle frazioni e nelle aree industriali e commerciali di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

