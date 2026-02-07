Questa notte a Saronno, in viale Europa, due giovani, Emanuele Accomando e Michele Forastieri, hanno perso la vita in un incidente. Non sono ancora chiare le cause, ma l’impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per i ragazzi non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Incidente a Saronno: cosa è successo nella notte su viale Europa?. Tragedia la scorsa notte a Saronno, in provincia di Varese. Un 22enne e un 24enne hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto in viale Europa, una delle arterie più trafficate della città. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l’Audi su cui viaggiavano i due giovani è uscita di strada per cause ancora da chiarire, schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato devastante: per entrambi non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’auto distrutta a bordo strada e hanno immediatamente contattato i soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Saronno, i giovani Emanuele Accomando e Michele Forastieri morti nello schianto in viale Europa

Approfondimenti su Saronno Incidente

Questa notte a Saronno, due giovani sono morti in un tragico incidente stradale.

Un incidente mortale si è verificato nella notte a Saronno, lungo viale Europa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Saronno Incidente

Argomenti discussi: La passione per le auto e il tuning: Caronno ricorda Emanuele e Michele, giovani vittime dell'incidente a Saronno; Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due ragazzi morti in un incidente con l'Audi; Tragedia della strada: morti due giovani a Saronno; Incidente nella notte a Saronno, morti due ragazzi di 22 e 24 anni: l'auto a forte velocità si è schiantata contro un albero.

Incidente fatale a Saronno: coinvolti due giovani ragazziDue giovani hanno tragicamente perso la vita in un incidente stradale a Saronno, un evento che ha profondamente scosso la comunità locale, suscitando una forte reazione emotiva tra i residenti e richi ... notizie.it

Schianto nella notte a Saronno, l’auto finisce contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anniL'Audi sulla quale viaggiavano si è schiantata poco prima delle 2 contro una pianta in viale Europa. I due ragazzi risiedevano a Caronno Pertusella e a Garbagnate Milanese ... msn.com

Commozione a Caronno Pertusella per Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza: le vittime dell’incidente mortale che si è verificato nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio in Viale Europa a Saronno facebook