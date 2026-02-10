L’acqua dell’Oreto di nuovo potabile dopo 20 anni andrà a Palermo

Le acque del fiume Oreto torneranno ad alimentare il sistema di distribuzione di Palermo dopo più di vent’anni. La decisione è stata presa questa mattina, e le prime tubature sono pronte a portare nuovamente l’acqua potabile ai cittadini. La riattivazione segna un passo importante per la città, che potrà contare su una risorsa naturale recuperata e riutilizzata.

Le acque del fiume Oreto, dopo più di 20 anni, rientreranno nel sistema di distribuzione idrica di Palermo. Le analisi batteriologiche condotte dall'Asp competente hanno dato esito positivo, quello che Amap aspettava dopo mesi di verifiche e test di laboratorio interni. "Un traguardo di cui dobbiamo essere orgogliosi – evidenzia il sindaco Roberto Lagalla – che valorizza la qualità del progetto di Amap, capace di creare le condizioni giuste per restituire alla città questa risorsa. Ed è ancora più rilevante che ciò accada in un momento di emergenza idrica". La portata assicurata e immessa in rete già dai prossimi giorni sarà di 100 litri al secondo, ma in condizioni particolarmente favorevoli si potrà arrivare anche a 200 litri al secondo.

