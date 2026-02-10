Laboratorio di creatività scrittoriale in biblioteca a Colico

La biblioteca di Colico si prepara ad accogliere di nuovo il laboratorio di scrittura tenuto da Stefano Bolotta. È il quarto anno che il giornalista porta avanti questo percorso, pensato per chi vuole avvicinarsi alla scrittura in modo diverso. Quattro incontri, con partecipanti che potranno scoprire tecniche nuove e mettersi alla prova, in un ambiente tranquillo e stimolante. Un appuntamento da non perdere per chi vuole migliorare il proprio modo di scrivere.

