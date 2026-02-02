Non è solo una biblioteca La comunità di Gracciano tra letture e creatività

A Gracciano nasce una piccola biblioteca che più che un luogo di lettura si rivela un punto di incontro per la comunità. Le persone si fermano, sfogliano libri, ma anche condividono idee e momenti di creatività. Non è solo un posto per prendere in prestito i volumi, ma un punto di riferimento aperto a tutti. La biblioteca si anima con le voci, il rumore di una pellicola cinematografica che scorre e il calore di chi vuole stare insieme.

La coda di una pellicola cinematografica da 35 mm che, libera dalla bobina, emette il caratteristico rumore, idealmente collegata a una piccola biblioteca che nasce, prende vita e diventa centro di socialità e di ritrovo. Ci sono il sapore di ‘Nuovo cinema Paradiso’ e il profumo dei libri nella bella storia della biblioteca comunale di Gracciano, che, in pochi mesi, ha riunito la comunità della piccola frazione di Montepulciano, anche al di là del grande interesse per la carta stampata. "Quando, dopo quindici anni, si esaurì l’esperienza di ‘Gracciano sotto le stelle’, rassegna estiva di cinema dall’aperto – racconta Anna Meconcelli, componente del gruppo di volontari impegnati nelle attività del paese –, perché non si trovavano più le pellicole e avremmo dovuto dotarci di costose attrezzature digitali, pensammo a una biblioteca, che avrebbe allungato a tutto l’anno il periodo di attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

