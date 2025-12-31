La Volta Buona le pagelle del 31 dicembre | Caterina Balivo inarrestabile 10 Olly batte tutti 9

Ecco le pagelle del 31 dicembre de La Volta Buona, con Caterina Balivo che si conferma inarrestabile e Olly che si distingue. La puntata, dedicata ai bilanci dell’anno appena concluso, ha visto la conduttrice e gli ospiti discutere di musica e di temi legati al 2023. Un’occasione per riflettere sull’anno passato in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Caterina Balivo chiude l’anno in bellezza con la puntata del 31 dicembre de La Volta Buona. La conduttrice ha accolto nel suo salotto tanti ospiti per tirare le somme dell’anno che si sta concludendo e per parlare soprattutto di musica in un’atmosfera festosa e divertente. Le nostre pagelle alla puntata che termina il 2025, un anno di successi e ottimi ascolti per lo show di Caterina Balivo. Caterina Balivo vero pilastro del programma. Voto: 10. Caterina Balivo si distingue nettamente e conquista un giudizio ampiamente positivo in queste pagelle. La conduttrice dimostra ancora una volta grande padronanza del mezzo televisivo, gestendo il programma con equilibrio, eleganza e un ritmo sempre ben calibrato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 31 dicembre: Caterina Balivo inarrestabile (10), Olly batte tutti (9) Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 8 ottobre: Caterina Balivo sbotta (8), più Santarelli e Spollon per tutti (9) Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 28 novembre: Rosanna Fratello inespugnabile (8), la gaffe di Caterina Balivo (4) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cagliari Pisa, pagelle della partita di Serie A; Atalanta-Inter, le pagelle: Djimsiti errore decisivo, Lautaro non perdona; Pagelle Napoli-Bologna: Neres zahira, Conte fayiz. Quando c’è una meta, anche il deserto diventa strada; L'oroscopo del 31 dicembre e pagelle della Vigilia di Capodanno: voto 8 al Cancro. La Volta Buona, le pagelle del 31 dicembre: Caterina Balivo inarrestabile (10), Olly batte tutti (9) - La conduttrice ha accolto nel suo salotto tanti ospiti per tirare le somme dell’anno che si sta concludendo ... dilei.it

