La campagna sul referendum sulla giustizia si sta facendo sempre più tesa. Da giorni, le parole si fanno più dure e gli attacchi più pesanti. I sostenitori dei vari fronti si accusano a vicenda di diffondere false notizie e di cercare di influenzare l’opinione pubblica. La situazione sembra andare oltre il semplice dibattito, creando un clima di forte tensione tra le parti. La vittima di questa campagna avvelenata potrebbe essere il confronto civile e costruttivo.

Una volta si sarebbe detto clima avvelenato. Magari era fatale, inevitabile ma la campagna sul referendum sulla giustizia si sta radicalizzando. E, cosa peggiore, non sui contenuti del quesito, ma su altro. Si è parlato della data, della forma lessicale dell'interrogativo portato al giudizio degli elettori, dell'atteggiamento dei media; o ancora si è stabilita una connessione tra la vittoria del No e una possibile caduta del governo e specularmente si è collegato un possibile successo dei Sì all'ipotesi di una marcia trionfale dell'attuale maggioranza verso le elezioni anticipate. Non basta: la riforma della giustizia è stata descritta come il primo passo di una svolta autoritaria trasformando la campagna referendaria nella battaglia finale per la difesa della libertà e della democrazia; o, sull'altro fronte, come una rivalsa della politica nei confronti di una magistratura che l'ha inibita, resa impotente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La vittima di una campagna avvelenata

Approfondimenti su referendum giustizia

Matteo Renzi ha annunciato di aver avviato un procedimento legale presso la Procura, dopo aver subito una campagna di dossieraggio.

Il caso Bellavia, coinvolto in una campagna anti-Report, ha portato la vicenda in sede di Antimafia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sardegna avvelenata: arresti a Decimomannu e traffici di rifiuti dall’Europa

Ultime notizie su referendum giustizia

Argomenti discussi: Dichiarazione Ottavio Zacco: Esprimo solidarietà a Luciano Ienna, vittima di una vile aggressione; A Udine attivo un nuovo sportello di supporto legale e psicologico per le vittime di truffe, raggiri e furti; Scontri Torino: la solidarietà alla giornalista vittima di una campagna di odio sui social; Maltrattamenti, la sola denuncia basata su videoripresa di un episodio non giustifica l’arresto.

Si chiamava Cristian Urbinati il 54enne vittima dell'incidente: una comunità intera in luttoTragedia ieri mattina a Villa Verucchio. Ha perso la vita Cristian Urbinati, 54 anni, riminese di nascita e residente nella frazione, dove viveva con la moglie Silvia, insegnante all’asilo delle suore ... altarimini.it

Scialpinista di 19 anni muore travolto da una valanga in provincia di Bolzano: è la quinta vittima in tre giorni in TrentinoUno scialpinista di 19 anni della provincia di Bolzano è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Sarentino, a una ventina di km dal capoluogo. Aveva appena cominciato la discesa verso valle ... ilfattoquotidiano.it

Cordoglio per la giovane vittima e sostegno alla campagna #IoLoChiedo per promuovere il rispetto reciproco e prevenire i crimini di genere - facebook.com facebook