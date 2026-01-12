Campagna anti-Report | il caso Bellavia finisce in Antimafia Così la vittima di un crimine si trasforma in imputato

Il caso Bellavia, coinvolto in una campagna anti-Report, ha portato la vicenda in sede di Antimafia. La situazione mette in luce un sistema in cui una vittima di un crimine, il commercialista Gian Gaetano Bellavia, e una storica trasmissione di inchiesta vengono trattate come imputati, sollevando questioni sulla trasparenza e l’equilibrio nel trattamento delle tematiche di interesse pubblico.

Un Paese e una politica al contrario. È quello dove la vittima di un reato (il commercialista Gian Gaetano Bellavia ) e una trasmissione d’inchiesta che da decenni denuncia il malaffare dei politici ( Report ), finiscono sul “banco dei cattivi” della Commissione Antimafia. Oggi il caso Bellavia all’Antimafia. È l’assurdità che prenderà forma oggi, durante l’ufficio di presidenza della Commissione presieduta da Chiara Colosimo, che in prima battuta di occuperà del “caso Striano”, il finanziere che avrebbe sottratto dati sensibili alle banche dati riservate della Dna. Ma, in seconda battuta, la commissione, “grazie” alla fervente attività del senatore Maurizio Gasparri e alla campagna stampa orchestrata dai giornali della destra, prenderà in esame anche il caso Bellavia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

