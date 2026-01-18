Matteo Renzi ha annunciato di aver avviato un procedimento legale presso la Procura, dopo aver subito una campagna di dossieraggio. In una dichiarazione al Giornale, l’ex premier ha confermato di essere stato vittima di attacchi ingiustificati e ha sottolineato l’intenzione di tutelare la propria reputazione attraverso le vie legali. Si tratta di un passo importante per affrontare pubblicamente la questione e chiedere chiarimenti.

Non starà alla finestra. «Presto - spiega al Giornale Matteo Renzi - presenterò una denuncia in procura, perché anch'io sono stato e sono vittima di un'infame campagna di dossieraggio». E ancora: «Andrò fino in fondo. In Italia, ormai mi pare evidente, ci sono casi di commistione malata, anzi tossica, fra pm, finanzieri, giornalisti». I riferimenti all'attualità si sprecano, a cominciare dalle incredibili evoluzioni della vicenda Striano, con la fabbricazione a tavolino di report che venivano commissionati al finanziere, a quanto emerso finora, da giornalisti schierati e poi esplodevano nelle Procure, pronte ad alimentare inchieste devastanti contro il centrodestra, la Lega prima di tutto, ma anche contro i riformisti alla Renzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Anche io vittima di un'infame campagna di dossieraggio. Pronta la denuncia in Procura"

Leggi anche: Giustizia: Di Rubba (Lega), 'io vittima di dossieraggio, dato mandato a legali per esposto'

Leggi anche: Brugnaro, al via l’udienza preliminare. Ma il sindaco non sarà in aula: “Io vittima di dossieraggio e della montatura dei magistrati”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Anche io vittima di un'infame campagna di dossieraggio. Pronta la denuncia in Procura.

"Anche io vittima di un'infame campagna di dossieraggio. Pronta la denuncia in Procura" - presenterò una denuncia in procura, perché anch'io sono stato e sono vittima di un'infame campagna di dossieraggio». ilgiornale.it