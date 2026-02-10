La vita può sembrare un grande caos, dove tutti cercano di trovare una verità che spesso si rivela sfuggente. In realtà, molti preferiscono credere di avere le idee chiare, anche se alla fine si tratta solo di scelte basate sull’ignoranza. La confusione regna sovrana, e spesso si preferisce restare nell’illusione di sapere, piuttosto che affrontare l’assurdità delle cose.

Fatto sta che la vita è assurda. Non si fa altro che parlare della verità, tutti sanno sempre qual è la verità e dove si trovi, quasi fosse qualcosa di cui si conservano provviste nella credenza. Man mano che cresci, capisci invece che non esiste, la verità. Esistono solo stronzate micidiali, o stronzate meno irragionevoli, forse preferibili. Ma sempre stratificate, uno strato sopra l’altro. Quello che farai nella vita, crescendo, sarà solo scegliere lo strato d’imbecillità che ti compete. Ti apparterrà, più o meno, per tutta l’esistenza. Dopodiché ci mancherebbe, la regola non vale per i perdutamente imbecilli e men che meno, com’è scontato, per gli intelligentissimi alla Montanari o alla Zagrebelskj. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La verità non esiste, scegli solo la tua imbecillità

Approfondimenti su Verità Imbecillità

Il ritorno di «Scegli la tua avventura» porta nuovamente alla scoperta di un classico libro interattivo.

Questa mattina ad Avellino i giovani hanno assistito a un evento che fa riflettere.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Ultime notizie su Verità Imbecillità

Argomenti discussi: La materia della vita; Ognuno è verità; Il tramonto della verità nell’età della tecnica; Maurizio De Giovanni. Il passato presenta il conto. Senza la verità, da Ustica a Regeni, le ferite non si rimarginano.

Montoro, La giustizia non esiste: il coraggio della verità nel libro di Gennaro Del PreteSi è svolta ieri, presso la Biblioteca Galiani Ricciardelli di Montoro, la presentazione del libro La giustizia non esiste di Gennaro Del Prete, evento inserito nel programma di iniziative promosso ... irpinianews.it

Consenso e veritàLa verità. Dov’è, qual è, ma esiste? La discussione antica ha subito negli ultimi anni una brusca svolta. La verità non c’è; in compenso ci sono tante opinioni, e soltanto quelle. Tutte le opinioni ... avvenire.it

La verità non esiste – Davide Luciani C’è qualcosa di volutamente spiazzante in "La verità non esiste", romanzo d’esordio di Davide Luciani per Entheos Edizioni. Un libro che non cerca mai la strada più comoda, né per il lettore né per il suo protagonista, e ch facebook

Non esiste una verità assoluta ~ musica molto ritmica e bella immagine :) grazie di cuore cara Angela x.com