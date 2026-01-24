scegli la tua avventura torna il libro giocabile

Il ritorno di «Scegli la tua avventura» porta nuovamente alla scoperta di un classico libro interattivo. Pensato per chi è cresciuto tra gli anni Ottanta e Novanta, questo formato offre un’esperienza di lettura diversa, permettendo di scegliere il percorso e il finale delle storie. Un modo semplice e coinvolgente per riscoprire un passatempo che ha segnato molte generazioni.

Il cofanetto vintage La crudeltà del caso: tornano i libri in cui il lettore effettua le scelte che determinano il suo destino Il cofanetto vintage La crudeltà del caso: tornano i libri in cui il lettore effettua le scelte che determinano il suo destino «Attenzione! Questo non è un libro come gli altri». Per chi è cresciuto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, l’avvertimento posto in apertura di volume non era una semplice nota editoriale: era il segnale che le regole della lettura passiva stavano per essere sospese. Non c’era più un autore onnisciente a trascinare il lettore verso un finale predeterminato; c’eri Tu. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

