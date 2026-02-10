La vera sicurezza è un salario dignitoso | la storia dei 40.000 fattorini di Glovo

La procura di Milano sta indagando su un sistema che coinvolge circa 40.000 fattorini di Glovo. Molti di loro lavorano 12 ore al giorno con paghe di appena 2,5 euro all’ora, senza pause. La situazione sembra essere un vero e proprio caporalato digitale, con i lavoratori sfruttati dall’algoritmo. La notizia apre un nuovo capitolo sulla condizione di chi consegna cibo in Italia.

Dopo un'indagine della Procura di Milano 40.000 fattorini potrebbero essere assunti: 2.5€ l'ora,12 ore al giorno senza mai fermarsi: il caporalato dell'algoritmo.🔗 Leggi su Fanpage.it

I magistrati di Milano hanno aperto un’istruttoria su Foodinho srl, la società che si occupa delle consegne per Glovo.

