La vera storia dell' Opus Dei

Fare il nome dell' Opus Dei evoca potere e mistero per molti. Ma cos'è davvero l'Opera fondata da san Josemaria Escrivà? Una domanda a cui cerca di rispondere la prima ricerca storica realizzata sulla prelatura personale della Chiesa cattolica e firmata dagli studiosi José Luis González Gullón e John F. Coverdal. Il fondatore. Josemaría Escrivá nacque a Barbastro, nell'Aragona, nel 1902 in una famiglia di piccoli imprenditori. Scoprì la vocazione alla fine del 1917 quando, al termine di una nevicata, vide dei carmelitani camminare scalzi nella neve. Fu un episodio che lo colpì molto e pensò: "Se altri fanno tanti sacrifici per Dio e per il prossimo, io non sarò capace di offrirgli qualcosa?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

