Caporalato controllo giudiziario per Foodinho srl | Glovo sfrutta 40.000 ciclofattorini pagandoli 2,50 euro a consegna

I magistrati di Milano hanno aperto un’istruttoria su Foodinho srl, la società che si occupa delle consegne per Glovo. Secondo le indagini, alcuni ciclofattorini vengono pagati 2,50 euro a consegna, una cifra che i pm ritengono troppo bassa e in contrasto con le leggi italiane. Sono circa 40.000 i lavoratori coinvolti, e l’accusa è di sfruttamento e violazione delle norme sul lavoro. La vicenda mette sotto pressione l’intera filiera delle consegne a domicilio.

«Faccio il rider a partita Iva per Glovo, uso una bicicletta elettrica che ho acquistato io, ricevo in media 2 euro e 50 centesimi a consegna, con incrementi legati alla distanza o ai fine settimana, circa 1015 consegne al giorno con punte anche di 2025 percorrendo tra i 50 e 60 km., rimango collegato all’app per circa dodici ore al giorno generalmente dalle 10 alle 22, sono costantemente geolocalizzato con il Gps, se sono in ritardo Glovo mi chiama per sapere perché sono fermo o perché non sto consegnando: se potessi lascerei questo lavoro ma non ho ancora il permesso di soggiorno e non riesco a trovare un altro lavoro, pago 300 euro al mese per un posto letto nella stanza dove vivo con altre tre persone a 35 km. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Caporalato, controllo giudiziario per Foodinho srl: «Glovo sfrutta 40.000 ciclofattorini pagandoli 2,50 euro a consegna» Approfondimenti su Foodinho Control “Glovo sfrutta i rider, paghe sotto la soglia di povertà”. Controllo giudiziario per Foodinho srl Un controllo giudiziario ha coinvolto Foodinho srl, la società dietro la piattaforma Glovo, accusata di sfruttare i rider. Glovo-Foodinho sotto controllo giudiziario: rider con stipendi da caporalato Le forze dell’ordine hanno messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne del gruppo Glovo, in un’operazione che coinvolge anche il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Foodinho Control Argomenti discussi: Caporalato nella moda, ancora scandali: amministrazione giudiziaria per Piazza Italia; Lavoro nero e profitti record: sotto controllo giudiziario il colosso low cost con sede a Nola; Piazza Italia in amministrazione giudiziaria: Capi prodotti da terzisti che sfruttavano; Il Lazio perla nera per infiltrazioni camorristiche, caporalato e sfruttamento del lavoro nero. Caporalato a Milano: controllo giudiziario per Foodinho, la società delle consegne di GlovoSecondo la Procura, compensi sotto la soglia di povertà per migliaia di rider. Accuse anche all’amministratore unico della società di delivery ... affaritaliani.it Glovo finisce sotto controllo giudiziario per il reato di caporalatoIl decreto urgente della Procura meneghina: «gravi condizioni di sfruttamento e contratti sotto la soglia di quelli nazionali» ... msn.com Controllo giudiziario per caporalato a Glovo: “Paghe sotto la soglia di povertà” x.com Caporalato, FLAI CGIL Puglia dopo la firma dei protocolli, «Bene, ma senza alloggi, trasporti e controlli, lo sfruttamento continuerà» #bisceglie facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.