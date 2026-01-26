Al Centro Direzionale Napoli si potranno costruire nuove case e riqualificare le torri

Al Centro Direzionale di Napoli, è prevista la realizzazione di nuove abitazioni e interventi di riqualificazione delle torri esistenti. L'assessore all'Urbanistica Lieto ha confermato che l’area, di proprietà comunale e situata vicino al centro, dispone di capacità edificatoria, offrendo opportunità di sviluppo e miglioramento urbano in conformità con le esigenze della città.

