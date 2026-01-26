Al Centro Direzionale Napoli si potranno costruire nuove case e riqualificare le torri
Al Centro Direzionale di Napoli, è prevista la realizzazione di nuove abitazioni e interventi di riqualificazione delle torri esistenti. L'assessore all'Urbanistica Lieto ha confermato che l’area, di proprietà comunale e situata vicino al centro, dispone di capacità edificatoria, offrendo opportunità di sviluppo e miglioramento urbano in conformità con le esigenze della città.
L'assessore all'Urbanistica Lieto: "L’area a ridosso del Centro Direzionale, che è di proprietà del Comune, ha capacità edificatoria. La metteremo in gioco".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su centro direzionale
Vendute le torri ex Banco di Napoli al Centro Direzionale: nuova vita per due icone dell’architettura anni ’80
Centro Direzionale, nuova vita per le torri del Banco di Napoli: in arrivo 900 posti letto per studenti
Ultime notizie su centro direzionale
Argomenti discussi: Napoli, Tribunale, arriva la metro: Stazione pronta a Pasqua, dopo tocca a Capodichino; Metro Linea 1, chiusura anticipata per quattro giorni: gli orari; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 22 al 25 gennaio 2026; Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari.
Al Centro Direzionale Napoli si potranno costruire nuove case e riqualificare le torriL'assessore all'Urbanistica Lieto: L’area a ridosso del Centro Direzionale, che è di proprietà del Comune, ha capacità edificatoria ... fanpage.it
PalaEventi al centro direzionale di Napoli, progetto ok tra sei mesi i cantieri: «Riscatto per Napoli Est»È partito il conto alla rovescia: «Noi siamo pronti, con il via libera della Regione ora tutto ritorna nell’alveo del Comune. Entro sei mesi apriremo il cantiere, ci sono ... ilmattino.it
Annunciata dal Comune di Napoli per Pasqua, che cade il 5 aprile prossimo, l’inaugurazione della stazione Tribunale della Metro 1, tra il Centro Direzionale e Gianturco. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.