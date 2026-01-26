Al Centro Direzionale Napoli si potranno costruire nuove case e riqualificare le torri

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Centro Direzionale di Napoli, è prevista la realizzazione di nuove abitazioni e interventi di riqualificazione delle torri esistenti. L'assessore all'Urbanistica Lieto ha confermato che l’area, di proprietà comunale e situata vicino al centro, dispone di capacità edificatoria, offrendo opportunità di sviluppo e miglioramento urbano in conformità con le esigenze della città.

L'assessore all'Urbanistica Lieto: "L’area a ridosso del Centro Direzionale, che è di proprietà del Comune, ha capacità edificatoria. La metteremo in gioco".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su centro direzionale

Vendute le torri ex Banco di Napoli al Centro Direzionale: nuova vita per due icone dell’architettura anni ’80

Centro Direzionale, nuova vita per le torri del Banco di Napoli: in arrivo 900 posti letto per studenti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su centro direzionale

Argomenti discussi: Napoli, Tribunale, arriva la metro: Stazione pronta a Pasqua, dopo tocca a Capodichino; Metro Linea 1, chiusura anticipata per quattro giorni: gli orari; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 22 al 25 gennaio 2026; Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari.

al centro direzionale napoliAl Centro Direzionale Napoli si potranno costruire nuove case e riqualificare le torriL'assessore all'Urbanistica Lieto: L’area a ridosso del Centro Direzionale, che è di proprietà del Comune, ha capacità edificatoria ... fanpage.it

al centro direzionale napoliPalaEventi al centro direzionale di Napoli, progetto ok tra sei mesi i cantieri: «Riscatto per Napoli Est»È partito il conto alla rovescia: «Noi siamo pronti, con il via libera della Regione ora tutto ritorna nell’alveo del Comune. Entro sei mesi apriremo il cantiere, ci sono ... ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.